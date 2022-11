Parksituation verärgert Einsatzkräfte Wenn es in Möckern eng wird für die Feuerwehr

Zwölf Minuten beträgt die Hilfsfrist für den Rettungsdienst. In dieser Zeit sollen Retter im Notfall am Einsatzort angekommen sein. Schlecht, wenn es dann schon am Feuerwehrgerätehaus zu Verzögerungen kommt. In Möckern kennen die Kameraden diese Situation.