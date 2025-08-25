Brandschützer im Harzkreis Ein Riesen-Geschenk zum 130. Jahrestag der Dardesheimer Feuerwehr
In Dardesheim gab es in diesem Sommer gleich doppelten Grund zum Feiern. Mit welchem Riesen-Geschenk Osterwiecks Bürgermeister Dirk Heinemann (SPD) die Brandschützer zum 130. Bestehen der Ortswehr überrascht hat und warum es beinah nicht zu diesem Jubiläum gekommen wäre.
25.08.2025, 10:00
Dardesheim. - Allein 130 Jahre Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Dardesheim (FFW) im Harzkreis wäre Grund genug zur Freude gewesen. Doch Osterwiecks Bürgermeister Dirk Heinemann hatte zu den Jubiläumsfeierlichkeiten noch etwas Besonderes im Gepäck: einen symbolischen Schlüssel für ein 16 Tonnen schweres Geschenk.