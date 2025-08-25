Brandschützer im Harzkreis Ein Riesen-Geschenk zum 130. Jahrestag der Dardesheimer Feuerwehr

In Dardesheim gab es in diesem Sommer gleich doppelten Grund zum Feiern. Mit welchem Riesen-Geschenk Osterwiecks Bürgermeister Dirk Heinemann (SPD) die Brandschützer zum 130. Bestehen der Ortswehr überrascht hat und warum es beinah nicht zu diesem Jubiläum gekommen wäre.