Planungen werden überarbeitet Wie die Stadt Burg am Bau des neuen Gerätehauses für die Feuerwehr feilt

Kann das neue Feuerwehrgerätehaus am Conrad-Tack-Ring in Burg 2024 errichtet werden? Die Stadt plant den Haushalt für 2023 neu und feilt damit auch an dem Großprojekt. Das ist der aktuelle Stand.