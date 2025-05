Abbenrode könnte bald wieder eine Einkaufsmöglichkeit haben. Wie das Konzept funktioniert und welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen, damit die „Bio Schopp UG“ einen Mini-Supermarkt in das Nordharz-Dorf bringen.

Einkaufen auf dem Land: Wie neuer Dorfladen in Nordharz-Ort funktionieren soll

So sieht die Containervariante für einen Dorfladen der Bio Schopp UG aus, die auch bald in Abbenrode stehen könnte.

Abbenrode. - Mit rund 200 Besuchern war das Abbenröder Dorfgemeinschaftshaus am Donnerstagabend (8. Mai) gut gefüllt. Interessenten für eine ganz besondere Investition im Ort hatten sich angekündigt. Es handelte sich um Gründerin Sandy Hoppert, die gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner Marius Schiel in Zörbig die „Bio Schopp UG“ gründete. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, in kleineren Ortschaften attraktive und gut konzipierte Dorfläden zu etablieren.