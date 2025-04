Wie der Ortschronist André Günther mit der Neuauflage eines alten Buches über Loburg zu Zeiten des Dreißigjährigen Krieges das Info-Angebot für Touristen digitalisieren will.

Wie eine digitale Info-Tafel den Tourismus in Loburg ankurbeln soll

Loburg. - Wer sich dafür interessiert, wie es in Loburg zu Zeiten des Dreißigjährigen Krieges gewesen ist, darf sich freuen: Es gibt ein neues Büchlein, welches beschreibt, wie es in dem Städtchen im 17. Jahrhundert ausgesehen haben soll. Wobei – ganz so neu ist das Buch nicht, verrät der Mann, der für die spannende Neuerscheinung verantwortlich ist.