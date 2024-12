Wie in Burg eine Königin gegen Leerstand in der Innenstadt helfen und mehr Besucher locken soll

Nicht nur an den Markttagen sollen Bewohner in der Burger Innenstadt flanieren. Helfen sollen Feste und Aktionen wie die Wahl zur Blütenkönigin.

Burg. - Gestatten, Burgunde die I. Blütenkönigin von Burg. So oder so ähnlich könnte es 2025 in der Innenstadt heißen, wenn Burg zum großen Blütenfest einlädt. Oder darf es ein bisschen größer sein? Mit einem Eintrag in das Guinness-Buch der Rekorde.