Wie ist die Corona-Lage in der Kindertagesstätten in Biederitz und Möser?

Die Kita Storchennest in Biederitz musste für einige Tage geschlossen bleiben, da zu viele Corona-Fälle auftraten. Andere Einrichtungen aus den Gemeinden Möser und Biederitz schildern die jeweilige Lage.

In der Kita MS Piratenclub Schermen/Möser gibt es auch Infektionen.

Biederitz/Möser - Einen Schreckmoment gab es für die Eltern, die ihre Kinder normalerweise in der Kita „Storchennest“ in Biederitz betreuen lassen: In der vergangenen Woche musste diese Betreuungseinrichtung coronabedingt schließen. Gibt es nun wieder Entwarnung?