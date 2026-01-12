Bilanz des Winterdienstes in Möckern. Bürgermeisterin Doreen Krüger ist zufrieden, aber man sieht auch Verbesserungspotenzial. Wo es klemmte.

Winterdienst in Möckern: Waren die Straßen frei genug vom Schnee?

Ein Fahrzeug des Möckeraner Bauhofs räumte am Wochenende Schnee .

Möckern - Dass die Einheitsgemeinde Möckern Deutschlands viertgrößte Flächengemeinde ist, fällt der Stadtverwaltung in kalten Wintern wie diesem wortwörtlich auf die Füße. Gilt es dann doch, in 27 Ortschaften und 50 Ortsteilen – verteilt auf 524,1 Quadratkilometern – dafür zu sorgen, dass die Straßen geräumt sind.