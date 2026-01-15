Grünkohl, Glühwein und ein Schneemann, der Kinderaugen strahlen lässt: Der Wintermarkt in Biederitz hat am 4. Januar zum zweiten Mal bewiesen, wie schön Gemeinschaft sein kann. Warum die Idee so gut ankommt.

Wintermarkt in Biederitz kam gut an - wird es eine Fortsetzung geben?

Der Schneemann und seine Engelchen verteilten Süßigkeiten beim Wintermarkt in Biederitz

Biederitz - Was gut ist, darf bleiben! Zum zweiten Mal haben sich die Biederitzer am 4. Januar 2026 zum Wintermarkt getroffen, der vom DJK Biederitz und der Gemeinde organisiert wurde. „Wir hatten auch winterliches Wetter, das hat natürlich sehr gepasst“, so der Vorsitzende des Tischtennisvereins, Jens Röttig. „Neben den üblichen Köstlichkeiten, wie Grünkohl und verschiedene Sorten Glühwein, gab es auch Schmalzkuchen, Waffeln sowie Kaffee und Kuchen.“