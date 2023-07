Wörmlitz - „Die Region dort wächst“, sagte Möckerns Hauptamtsleiter und stellvertretender Stadtbürgermeister Bernd Ruth im Zusammenhang mit der Eröffnung des neuen Schulhofes der Wörmlitzer Grundschule vor wenigen Tagen: „Wir sehen den Standort Wörmlitz langfristig gut aufgestellt“, so Ruth weiter. Gleiches gelte für die Ortschaften Stegelitz und Ziepel. Es gebe schon jetzt Zuzügler.

Betreuung mit Ausnahmegenehmigung

Bernhard Ruth spielte dabei auf den gestiegenen Bedarf an Betreuungsplätzen im Krippen- und Kindergartenbereich an. Aktuell könne man weder in der Wörmlitzer Kita „Micky & Minnie“ noch in der Kita im benachbarten Ziepel Anmeldungen entgegennehmen. Anfragen von Eltern habe man zuletzt abweisen müssen. Daher sei jetzt der Ausbau der Wörmlitzer Kindertagesstätte „Micky & Minnie“ geplant.

Die bisherige Kapazität von 30 Kindern solle hier auf 50 Kinder erhöht werden. „Wir sind an der Kapazitätsgrenze angelangt und arbeiten jetzt mit einer Ausnahmegenehmigung des Landkreises Jerichower Land“, sagt Bernhard Ruth.

Bereits im zurückliegenden Haushaltsplan der Stadt Möckern waren Gelder für die Planungskosten einer Kita-Sanierung berücksichtigt worden. Doch die bisherigen Pläne wurden noch einmal geändert, sagt Bernhard Ruth: „Es gab zwar schon in 2022 Planungen, eine Erweiterung vorzunehmen, aber die waren noch sehr vage.“ Ende Mai dieses Jahres habe es daher erneute Treffen mit einem Planer und den Fachkollegen der Kindertagesstätten gegeben. Dabei sei besprochen worden, was für die Zukunft notwendig ist.

„Der Planer soll über die Ferien einen ersten Entwurf und eine erste Kostenschätzung ermitteln und dabei auch schon prüfen, was gefördert werden kann“, so Bernhard Ruth. Mit dem Ergebnis gehe man dann in die öffentliche Diskussion. Wenn Zahlen vorliegen, solle auch der Stadtrat einbezogen werden. Im Haushaltsplan für das Jahr 2023 seien bereits Planungskosten für das Projekt enthalten.

Schon festzustehen scheint, dass rechtsseitig des bestehenden Kindergartens im Kastanienweg ein neuer Anbau errichtet werden soll. In diesen Neubau werden die Kita-Kinder dann umziehen können, so dass sukzessive auch der Altbestand saniert werden kann. So könnte „innerhalb von drei Jahren eine nigelnagelneue Kindertagesstätte entstehen“, so Bernhard Ruth. Ein Abriss bestehender Gebäude sei nicht vorgesehen.

Elterninitiative zum Erhalt der Kita gegründet

Noch vor über zehn Jahren sah es für die Betreuungseinrichtung in Wörmlitz ganz anders aus. Als einzige nicht sanierte Kindertagesstätte drohte der Einrichtung im Jahr 2012 sogar die Schließung. Seitens der Stadtverwaltung Möckern hatte man angesichts prognostizierter rückläufiger Geburtenzahlen keine Zukunft für die Einrichtung mehr gesehen. Das hatte zur Folge, dass auch nicht mehr in die Wörmlitzer Einrichtung investiert wurde.

Daraufhin hatte sich eine Interessengemeinschaft gebildet, in der Eltern und andere Bürger für den Erhalt der Einrichtung kämpfen wollten.