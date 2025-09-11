Betrunken am Steuer und Fahrerflucht Wodka geklaut: Angeklagter in Burg will Vorladung nicht bekommen haben
Wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss, was zu einem Unfall führte, und Unfallflucht sowie zwei weiterer Delikte hat ein 35-Jähriger vor dem Amtsgericht Burg gestanden. Die Verhandlung verlief dann aber sehr ungewöhnlich.
11.09.2025, 18:18
Burg. - Es sind gleich drei Anklagen der Staatsanwaltschaft, die die Staatsanwältin verliest: Alkoholfahrt mit Unfallflucht, Diebstahl einer Flasche Wodka und Diebstahl einer Fernbedienung. Doch dann gerät der Prozess ins Stocken.