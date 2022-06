Wohnungsbau in Burg: Neubau wertet Stadtmitte weiter auf

Der Wohnungsbau in der Innenstadt floriert: Eine der größten Investitionen der Burger Wohnungsbaugenossenschaft (BWG) nimmt im Bereich der Martin-Luther-Straße zusehends Gestalt an.

Burg - Besser könnte es für die BWG nicht laufen. Die beiden Vorstände Annette Janocha und Heino Näth haben ihr größtes Investitionsprojekt im Zentrum der Kreisstadt ständig im Blick. „Und das mit einem guten Gefühl“, sagt Näth. Denn die Genossenschaft liegt mit dem Vorhaben sowohl im Zeit- als auch im Kostenplan von zwölf Millionen Euro. Und was in den vergangenen Monaten überwiegend mit regionalen Firmen geschaffen und hochgezogen wurde, ist im Umkreis der Baustelle deutlich sichtbar. Der Rohbau des modern zugeschnittenen Komplexes ist nahezu fertig. In dem ersten Bauabschnitt an der Lutherstraße entstehen quasi in Nachbarschaft zum derzeitigen (alten) Edeka-Markt 15 Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten, die an Arztpraxen vermietet werden. Die Fertigstellung ist im kommenden Jahr vorgesehen.