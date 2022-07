Wohnungsgesellschaft in Gommern: Sorgen wegen hoher Energiepreise

Das größte Projekt der Wohnungsgesellschaft Gommern in diesem Jahr befindet sich ganz prominent an der Magdeburger Straße. Das Mehrfamilienhaus erhält unter anderem eine Fassadendämmung. Derweil sollen ukrainische Familien unterstützt werden.

Gommern - Mit einer Investitionssumme in Höhe von 370.000 Euro stellen die Arbeiten am Mehrfamilienhaus in der Max-Planck-Straße 2, 4 und 6/ Magdeburger Straße 19 in diesem Jahr das größte Projekt der Wohnungsgesellschaft Gommern, einer hundertprozentigen Tochter der Stadt, dar. Neben der Dämmung der Fassade inklusive neuer farblicher Gestaltung werden die Wohnungen saniert.