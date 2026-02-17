Die Rosianer sind überzeugt: Ein Wolf ist im Dorf unterwegs. Es gibt mehrere tote Schafe, Begegnungen mitten im Dorf und nun soll das auch ein Bild den Wolf bezeugen. Die Experten prüfen das Foto und geben Tipps, wie man sich verhalten sollte, wenn der Wolf vor einem steht.

Bild als Beweis: War es ein Wolf, der in Rosian die Straße entlang spazierte?

Ein Wolf in freier Wildbahn. Auch im Jerichower Land sind mehrere Rudel beheimatet.

Rosian - Sechs gerissene Schafe in Rosian – und das innerhalb von nur drei aufeinanderfolgenden Nächten. In der zurückliegenden Woche soll außerdem in der Isterbieser Straße ein „gemütlich laufender“ Wolf fotografiert worden sein. Viele Bürger in Rosian sind überzeugt, dass hier ein Wolf seine Klauen im Spiel haben muss. Klarheit soll nun die DNA-Überprüfung des Wolfskompetenzzentrums des Landes Sachsen-Anhalt bringen.