Was macht die Bundeswehr aus, was bestimmt den Übungsalltag? Regisseurin Marie Wilke hatte einen besonderen Blick darauf. Mit ihrem Team drehte sie wochenlang im Gefechtsübungszentrum Heer in der Altmark.

Szene aus dem Film Szenario von Marie Wilke, gedreht in der Modellstadt Schnöggersburg im Gefechtsübungszentrum Letzlingen.

Berlin/Letzlingen. - Noch bis Sonntag steht Berlin ganz im Zeichen der Berlinale – mittendrin, zwischen Spielfilmen und Stars, läuft eine Dokumentation mit Blick auf eine Institution, die sich im Umbruch befindet: die Bundeswehr. Gedreht wurde „Szenario“ im Gefechtsübungszentrum Altmark. Presseoffizier Hauptmann Alexander Helle war „bei der Weltpremiere“ dabei und konnte sich einen Eindruck machen. Und er war überrascht ...