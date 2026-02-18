Zerbster monieren in den sozialen Netzwerken immer wieder, dass es größere Familien schwer haben, passenden Wohnraum in der Stadt zu finden - also 4-Raum-Wohnungen oder größer. Aber stimmt das? Die Volksstimme hat sich bei Vermietern umgehört.

Großfamilien in Zerbst: Ist eine 5-Raum-Wohnung zu finden?

Wie schwer ist es für große Familien, eine passende Wohnung in Zerbst zu finden? In diesem Altbau am Zerbster Frauentorplatz ist derzeit eine 5-Zimmer-Wohnung zu haben.

Zerbst - Zwei- und Drei-Raum-Wohnungen in Zerbst zu finden, ist kein großes Problem. Aber wie sieht es aus, wenn man vom Standard-Familien-Modell Mutter-Vater-Kind abweicht? Was, wenn es zwei, drei oder gar mehr Kinder sind, oder wenn die Eltern mit einziehen sollen?