Dieser Ort war bei Einheimischen und Gästen beliebt, später sogar mit HO im Obergeschoss. Hier wurden Feste gefeiert und Erinnerungen geschaffen. Wissen Sie, welches Gebäude wir suchen?

Heyrothsberge - Legt man dieses Foto von 1948 neben ein aktuelles Bild aus dem Jahre 2026, stellt man fest: Da hat sich aber viel getan im Laufe der Zeit in Heyrothsberge. Dennoch sind wir sicher - Sie knacken auch heute unser Heimaträtsel. Wir suchen das Gebäude geradezu in der alten Aufnahme. Um 1900 ist es enstanden und so viel schon mal vorweg: Es war bei Einheimischen und auch Auswärtigen gleichermaßen beliebt.

Wenn Sie in der DDR ausgewachsen sind, dann erinnern Sie sich vielleicht, dass im Obergeschoss auch ein HO untergebracht war. In den 1990er Jahren kamen hier dann besondere Spezialitäten auf den Tisch. Im Oktober 2017 musste das Gebäude schließlich wegen Baufälligkeit abgerissen werden.

Wir freuen uns auf Ihre Erinnerungen

Na, wissen Sie schon Bescheid? Was genau suchen wir? Wie hieß dieses Gebäude und welche Erinnerungen fallen Ihnen dazu ein? Vielleicht eine Jugendweihe oder ein runder Geburtstag, den Sie dort gefeiert haben? Vielleicht erinnern Sie sich aber auch, wie es damals war, dort einzukaufen und wer dort gearbeitet hat?

Wir sind sehr gespannt auf Ihre Geschichten. Rufen Sie uns am 22. Januar 2026 von 16 bis 17 Uhr unter (03921) 45 64 23 an und teilen Sie Ihre Anekdoten mit uns. Wir freuen uns aber auch über jede E-Mail, die uns erreicht - vielleicht besitzen Sie noch alte Fotos aus vergangenen Tagen. Schreiben Sie uns gern unter redaktion.burg@volksstimme.de bis zum 25. Januar.