Die Fast-Food-Kette senkt die Kosten bei fünf besonders gefragten Angeboten. Andere Gastronomiebetriebe zeigen sich zurückhaltend.

McDonald’s hat bei den fünf beliebtesten Menüs an den Preisen geschraubt.

Salzwedel. - Nach der Mehrwertsteuersenkung von 19 auf sieben Prozent für die Preise in der Gastronomie zum Jahreswechsel kommt Bewegung in einige Speisekarten. Während etliche lokale Gastronomen ihre Preise unverändert lassen, um erst einmal zuvor gesunkene Einnahmen auszugleichen, geben andere die Umsatzsteuerersparnis an die Kunden weiter. Die Fastfood-Kette McDonald’s senkt zum Beispiel aktuell die Preisempfehlung bei einigen Menüs.