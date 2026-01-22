Wie sieht der Schulalltag am Gymnasium aus? Beim Tag der offenen Tür können Viertklässler und Eltern das Bismarck-Gymnasium Genthin kennenlernen.

Die Häuser II und III des genthiner Gymnasiums öffnen am Freitag für Besucher.

Genthin - Der Wechsel von der Grundschule auf eine weiterführende Schule ist für viele Familien eine wichtige Entscheidung. Um Kindern und Eltern die Möglichkeit zu geben, sich ein eigenes Bild vom Schulalltag zu machen, öffnet das Bismarck-Gymnasium Genthin seine Türen jetzt für die Öffentlichkeit.