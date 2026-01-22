Schule erleben Bismarck-Gymnasium Genthin lädt zum Tag der offenen Tür ein
Wie sieht der Schulalltag am Gymnasium aus? Beim Tag der offenen Tür können Viertklässler und Eltern das Bismarck-Gymnasium Genthin kennenlernen.
22.01.2026, 06:41
Genthin - Der Wechsel von der Grundschule auf eine weiterführende Schule ist für viele Familien eine wichtige Entscheidung. Um Kindern und Eltern die Möglichkeit zu geben, sich ein eigenes Bild vom Schulalltag zu machen, öffnet das Bismarck-Gymnasium Genthin seine Türen jetzt für die Öffentlichkeit.