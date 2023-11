Der hohe Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund erschwert den Unterricht in der Grundschule Burg-Süd. Die Folge: Die Stadt will die Schulbezirke ändern. Doch das ist schwieriger als angenommen.

Zum Unterricht an der Grundschule Burg-Süd gehört auch der regelmäßige Morgenkreis in der benachbarten Sporthalle.

Burg - Es war wie ein Hilferuf, der Anfang des Jahres während des Besuchs von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) in der Grundschule Burg-Süd bei Magdeburg noch etwas leiser, aber deutlich zu hören war, den Burgs Stadtrat Otto Voigt (SPD) erst vor Kurzem noch lauter werden ließ und der nach dem Asyl-Brandbrief der Stadt an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der neben der Volksstimme auch in der überregionalen Tageszeitung „Die Welt“ beschrieben wurde: Der hohe Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund bringt den Unterricht in der Grundschule Burg-Süd an die Grenzen.