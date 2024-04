In den vergangenen Jahren sind die Geburtenzahlen an der Helios-Klinik Jerichower Land zurückgegangen. Stimmt es, dass deshalb die Geburtshilfe in Burg geschlossen wird?

Burg/Genthin. - Ein Gespenst geht um in Deutschland: die Krankenhausreform. Schnell verbreiten sich Gerüchte, dass Krankenhäuser geschlossen werden. Nun ist es auch im Jerichower Land angekommen, und es wird behauptet, dass die Geburtshilfe in der Helios-Klinik Jerichower Land geschlossen wird. Was ist nun an den Gerüchten dran?