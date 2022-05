Kreisschau wird vorbereitet Züchter wollen in Möckern Corona und Vogelgrippe trotzen

Nach dem Ausfall der Kreisschau im vergangenen Jahr, wollen die Rassegeflügelzüchter des Jerichower Landes am 20. und 21. November in Möckern wieder zeigen, was sie in ihren Ställen und Volieren großgezogen haben.