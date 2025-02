Wegen des Ausfalls der Regionalbahn 40 hat am Vormittag vom 27. Februar 2025 der Regionalexpress 1 die Stationen vom Herrenkrug sowie in Biederitz, Gerwisch und Möser angesteuert.

Biederitz/Gerwisch/Möser. - Wenn es bei der Deutschen Bahn klemmt, springt die Odeg ein. Das hat sich am Donnerstagmorgen, 27. Februar 2025, gezeigt, als kurzfristig die Regionalbahn 40 zwischen Magdeburg und Burg ausgefallen war.

Konkret kam es zu einem Teilausfall des Zuges zwischen Magdeburg und Burg, der sich laut Fahrplan um 8.31 Uhr am Hauptbahnhof in Bewegung setzen sollte. Tat er aber nicht, was zu Irritationen bei Fahrgästen geführt hat.

Mit dem Hinweis „Betriebsstabilisierung“ ist die Zugverbindung in der App der Deutschen Bahn versehen worden. Mit dem verkürzten Fahrtverlauf der RB40 entfiel nicht nur die Strecke von Magdeburg nach Burg, sondern auch von Burg nach Magdeburg um 9.07 Uhr – der Zug pendelt zwischen Braunschweig und Burg im 30-Minuten-Takt.

Wegen des Ausfalls der Regionalbahn 40 hat am Vormittag vom 27. Februar 2025 der Regionalexpress 1 die Stationen vom Herrenkrug sowie in Biederitz, Gerwisch und Möser angesteuert. Foto: Marco Papritz

Die RB40 sei aufgrund eines vorausfahrenden Zuges im Bereich Helmstedt stark verspätet gewesen und mit einem Plus von 42 Minuten in Magdeburg angekommen, heißt es von der Deutschen Bahn auf Nachfrage. Mit „Betriebsstabilisierung“ ist gemeint, dass der Zug vorzeitig am Magdeburger Hauptbahnhof endet, „damit die Rückfahrt des Zuges pünktlich starten und die Verspätung sich nicht fortsetzen konnte“. Ein Dominoeffekt soll damit unterbunden werden.

Gut für die Fahrgäste: Bei der vorzeitigen Wende der Regionalbahn in Magdeburg greift ein mit der Odeg abgesprochenes Dispokonzept, damit sie mit dem Regionalexpress 1 alle Haltestellen der RB40 zwischen Magdeburg und Burg erreichen können. Dies kam in der Vergangenheit bereits häufiger zum Tragen. Über Umwege wird dadurch einem Wunsch von Bewohnern aus dem Jerichower Land entsprochen, die sich einen generellen Halt vom RE1 in Biederitz, Gerwisch und Möser wünschen.