Zum Erntefest soll es in Stegelitz mächtig brummen

Mit mehr Kosten aber auch mit mehr Besuchern als sonst rechnen die Organisatoren des Stegelitzer Erntedankfestes, das am 24. September über die Bühne gehen soll.

Zwei honigverliebte Strohbären laden am Ortseingang Stegelitz zum diesjährigen Erntedankfest ein.

Stegelitz - Schon bevor auch nur eine Bohle des Festzeltbodens für das Erntedankfest liegt, lassen die Mitglieder des Stegelitzer Heimatvereines die Puppen tanzen. Und zwar an den beiden Ortseingängen. Seit dem vergangenen Wochenende stehen wieder originelle Strohpuppen an den beiden Enden der innerörtlichen Bundesstraße und kündigen das Erntefest an.