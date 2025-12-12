Eine Frau aus Klötze hat irrtümlich Briefe von jemandem aus Kusey erhalten und umgekehrt. Die Deutsche Post spricht von einem Versehen. Es gibt aber einen zweiten Fall aus Immekath und Ristedt.

Post, die nach Kusey gehört hätte, landete in Klötze und umgekehrt.

Klötze. - Mehr als 44.000 Beschwerden sind in den ersten neun Monaten des Jahres bei der Bundesnetzagentur gegen die Brief- und Paketfirmen in Deutschland eingegangen. Rund 90 Prozent der Beschwerden bezogen sich auf die Deutsche Post. Dazu passt auch ein kurioser Fall aus der Einheitsgemeinde Klötze.