Nur noch bis Sonntag läuft in der Marienkirche eine Ausstellung zur Geschichte des Herrnhutersterns.

Ausstellungsbesucherin Sabine Wahl betrachtet eine Kette kleiner Herrnhutersterne. Die langjährige Barbyer Kinderärztin stammt aus der Oberlausitz, wo der Stern „erfunden“ wurde.

Barby. - Wie viele kleine und große Sterne gegenwärtig in der Marienkirche hängen? Es sind dutzende. Sie schweben an den Emporen, sind an Girlanden auf Pfosten befestigt oder an einem Weihnachtsbaum. Genau gezählt hat sie bisher niemand. „Wir haben am dritten Advent noch mal geöffnet“, sagt Klaus Strobel, Vorsitzender des Gemeindekirchenrates, „wer dann Lust hat, kann sie ja zählen.“