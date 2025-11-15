Die Sanierung der kompletten innerörtlichen Bundesstraßen stellt 2026 besonders die Gewerbetreibenden in der Stadt Möckern vor Probleme. Jetzt stellt das Land Sachsen-Anhalt erste Planungen vor.

Zwei Jahre Straßenbau mit Vollsperrungen in der Stadt Möckern: Das ist ab 2026 geplant

2026 wird die Ortsdurchfahrt Möckern saniert. Ohne Sperrungen geht das nicht.

Möckern. - Mit Skepsis und Sorge blicken Einwohner und Gewerbetreibende in Möckern auf die bevorstehende Sanierung der kompletten Ortsdurchfahrt. Denn schließlich gehen damit zwei Jahre Vollsperrungen einher. Nun macht in den „Social Media“-Kanälen ein Infoschreiben die Runde: Für Dienstag, 18. November 2025, lädt die Landesstraßenbaubehörde Regionalbereich Mitte zu einem Treffen ein. Doch nicht alle Bürger sind dazu eingeladen.