Auf Gut Zichtau laufen die Vorbereitungen für eine besondere Weihnachtsaktion, bei der hunderte Wunschzettel von Kindern, Jugendlichen und Tierheimen erfüllt werden. Der Verein „Lieber gemeinsam statt einsam“ organisiert die regionale Hilfsinitiative erneut mit großem ehrenamtlichem Einsatz.

Heike Krieg (links) aus Klötze bei der Ehrenamtsgala im Magdeburger Landtag. Hier mit SPD-Landtagsabgeordneter Juliane Kleemann.

Gardelegen - „Lieber gemeinsam statt einsam“ ist auch in diesem Jahr wieder das Motto für die große Bescherung im Rahmen einer ganz besonderen Weihnachtsaktion am Heiligen Abend auf Gut Zichtau. Dafür laufen die Vorbereitungen unter der Regie des gleichnamigen Vereines mit Heike Krieg an der Spitze bereits auf Hochtouren. Denn erwartet werden um die 300 Wunschzettel von Kindern und Jugendlichen aus 15 Kinderheimen, die von den Wichteln und Helfern der Aktion erfüllt werden sollen. Dazu kommen noch die Wünsche von zwei Tierheimen für die vierbeinigen Bewohner, und auch das Frauenhaus Salzwedel ist wieder mit dabei.