Mit dem symbolischen Spatenstich wurde in Loburg der Glasfaserausbau eingeleitet. Schon im kommenden Jahr sollen erste Anschlüsse erfolgen. Was ein Anschluss kostet.

Buddelten für mehr Glasfaser in Loburg: MDDSL-Geschäftsführer Andreas Riedel und Sohn Luca, Sachsen-Anhalts Landesministerin für Infrastruktur und Digitales, Lydia Hüskens, Möckerns Bürgermeisterin Doreen Krüger, Loburgs Ortsbürgermeisterin Gabriele Schmohl und der Beigeordnete des Landkreises Jerichower Land, Stefan Dreßler (v. li.).

Loburg. - Schnelleres Internet durch Glasfaser – das stellt die MDDSL GmbH nun auch den Bürgern in Loburg in Aussicht. Obwohl es sich nicht um eine geförderte, sondern eine eigenwirtschaftliche Maßnahme des Unternehmens handelt, nahm beim symbolischen Spatenstich am vergangenen Mittwochnachmittag auch Sachsen-Anhalts Landesministerin für Infrastruktur und Digitales, Lydia Hüskens (FDP), einen der Spaten in die Hand.