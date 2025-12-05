Der Platz des Friedens wird zur Weihnachtsmeile: Gommern lädt zum Weihnachtsmarkt 2025 ein. Zwei Tage mit Musik, Feuershows und Kinder-Aktionen.

Auch in diesem Jahr wird der Weihnachtsmann die Kinder mit kleinen Präsenten überraschen.

Gommern - Wenn sich am Wochenende, Samstag, 6. Dezember und Sonntag, 7. Dezember, wieder Lichterglanz über dem Platz des Friedens ausbreitet, der Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln und frischen Waffeln über den Platz zieht und weihnachtliche Klänge zu hören sind, dann ist es wieder so weit: Der Weihnachtsmarkt öffnet seine Tore.

Zur offiziellen Begrüßung um 15 Uhr am Samstag werden Bürgermeister Jens Hünerbein und die Gurkenkönigin Diana II. erwartet. Kurz darauf sorgt der Weihnachtsmann für leuchtende Kinderaugen, wenn er über den Platz des Friedens schlendert und kleine Überraschungen verteilt.

Beheiztes Zelt für Spiele und Bastelsachen für Kinder

Für die jüngsten Besucher steht an beiden Tagen ein beheiztes Zelt bereit, in dem gebastelt und gespielt werden kann. Ergänzt wird das Kinderangebot durch die beliebte Kinder-Eisenbahn.

Blasmusik sorgt an beiden Tagen für echte Weihnachtsmarktstimmung. Auch die Kindertagesstätten gestalten sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag Teile des Programms mit und bringen vorweihnachtliche Freude auf die Bühne.

Lesen Sie auch:Weihnachtsmärkte, Nikolaustag und Weihnachtsleuchten: Das ist los am zweiten Adventswochenende

Ein besonderer Höhepunkt am Sonnabend ist ab 17.15 Uhr die beliebte Versteigerung von Fundfahrrädern. Hier haben Besucher wieder die Gelegenheit, das ein oder andere Schnäppchen zu machen. Am Abend sorgen dann die Feuershow von „Rick on Fire“ und Livemusik von „Smoke'n Harmony“ für den Abschluss des ersten Weihnachtsmarkttages.

Feuershow am Sonntag

Auch der Sonntag steht ganz im Zeichen von Familie, Musik und Unterhaltung. Ab 14 Uhr öffnet der Weihnachtsmarkt erneut. Wieder wird der Weihnachtsmann erwartet. Ein weiterer Höhepunkt des Tages ist die Feuershow von „Ambrosia van Serpens“.

An beiden Tagen lädt rund um den Platz des Friedens buntes Markttreiben zum Bummeln ein. An den liebevoll geschmückten Ständen gibt es Kunsthandwerk, handgemachte Geschenkideen, weihnachtliche Dekorationen und viele kulinarische Köstlichkeiten. Ob Glühwein oder Kinderpunsch, Bratwurst oder Süßes – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Der Weihnachtsmarkt bietet damit nicht nur Gelegenheit zum Einkaufen, sondern vor allem auch zum Treffen, Plaudern und Verweilen.