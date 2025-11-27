Die Adventszeit ist im vollen Gange und so leuchten auch wieder die wunderbaren Weihnachts- und Adventsmärkte: Das ist die Übersicht zu allen Verasntaltungen am zweiten Adventswochendende .

Weihnachtsmärkte am Nikolaustag: Das ist los am zweiten Adventswochenende

Den größten Weihnachtsmarkt der Gemeinde gibt es am Nikolauswochenende in Gommern mit Live-Musik und einem Stück der DRK-Kita.

Burg/Genthin/Gommern/Parey/Biederitz/Möckern/Möser/Jerichow - Das zweite Adventswochenende steht vor der Tür und damit auch allerhand an Aktionen, Märkten und natürlich Glühwein. Aber auch der Weihnachtsmann wird auch schon unterwegs sein. Wo man ihn treffen kann und was sonst noch so geboten wird im Jerichower Land: