Nico Grzelachowski ist seit mehr als vier Jahren Lehrer am Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium in Schönebeck. Für seinen Schulleiter ist er ein Musterbeispiel für den Seiteneinstieg.

Lehrer gesucht und gefunden: Erfolgsgeschichte eines Seiteneinsteigers

Seiteneinsteiger Nico Grzelachowski unterricht seit mehr als vier Jahren am Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium. Hier die die Klasse 12 in Informatik.

Schönebeck. - 2020 – das erste Corona-Jahr brachte viele Veränderung. Auch für Nico Grzelachowski änderte sich vieles. Innerhalb von vier Monaten wurde aus dem Wirtschaftsinformatiker ein Lehrer. Und scheinbar kein schlechter.