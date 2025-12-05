Lehrermangel in Sachsen-Anhalt Lehrer gesucht und gefunden: Erfolgsgeschichte eines Seiteneinsteigers
Nico Grzelachowski ist seit mehr als vier Jahren Lehrer am Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium in Schönebeck. Für seinen Schulleiter ist er ein Musterbeispiel für den Seiteneinstieg.
05.12.2025, 12:15
Schönebeck. - 2020 – das erste Corona-Jahr brachte viele Veränderung. Auch für Nico Grzelachowski änderte sich vieles. Innerhalb von vier Monaten wurde aus dem Wirtschaftsinformatiker ein Lehrer. Und scheinbar kein schlechter.