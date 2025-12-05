weather regenschauer
  4. Lehrermangel in Sachsen-Anhalt: Lehrer gesucht und gefunden: Erfolgsgeschichte eines Seiteneinsteigers

Nico Grzelachowski ist seit mehr als vier Jahren Lehrer am Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium in Schönebeck. Für seinen Schulleiter ist er ein Musterbeispiel für den Seiteneinstieg.

Von Stefan Demps 05.12.2025, 12:15
Seiteneinsteiger Nico Grzelachowski unterricht seit mehr als vier Jahren am Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium. Hier die die Klasse 12 in Informatik.
Schönebeck. - 2020 – das erste Corona-Jahr brachte viele Veränderung. Auch für Nico Grzelachowski änderte sich vieles. Innerhalb von vier Monaten wurde aus dem Wirtschaftsinformatiker ein Lehrer. Und scheinbar kein schlechter.