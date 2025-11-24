Was macht einen guten Stollen aus? Diese Frage beantwortet eine fachkundige Jury bei der Stollenprüfung im City Carré Magdeburg. Mittendrin ist eine Bäckerei aus Burg. Aus gutem Grund.

Zwischen Aus und Tradition: So sollen Weihnachtsstollen Bäckereien in Sachsen-Anhalt retten

Die Jury um Brotsommelier Sebastian Weidelt (rechts) und Bäckermeister Helge Sommerwerk prüft die Stollen von Pascal Delorme aus Burg.

Magdeburg/Burg - Sie sind der süße Vorbote für das Weihnachtsfest und für viele ein Muss: Jetzt bricht die Zeit der Stollen an. Bäckereien aus Sachsen-Anhalt stellen ihr Handwerk bei der Stollenprüfung in Magdeburg unter Beweis.