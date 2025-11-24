weather spruehregen
  4. Stollenprüfung im City Carré Magdeburg mit Bäcker aus Burg: Zwischen Aus und Tradition: So sollen Weihnachtsstollen Bäckereien in Sachsen-Anhalt retten

Was macht einen guten Stollen aus? Diese Frage beantwortet eine fachkundige Jury bei der Stollenprüfung im City Carré Magdeburg. Mittendrin ist eine Bäckerei aus Burg. Aus gutem Grund.

Von Marco Papritz 24.11.2025, 18:11
Die Jury um Brotsommelier Sebastian Weidelt (rechts) und Bäckermeister Helge Sommerwerk prüft die Stollen von Pascal Delorme aus Burg.
Die Jury um Brotsommelier Sebastian Weidelt (rechts) und Bäckermeister Helge Sommerwerk prüft die Stollen von Pascal Delorme aus Burg. Foto: Marco Papritz

Magdeburg/Burg - Sie sind der süße Vorbote für das Weihnachtsfest und für viele ein Muss: Jetzt bricht die Zeit der Stollen an. Bäckereien aus Sachsen-Anhalt stellen ihr Handwerk bei der Stollenprüfung in Magdeburg unter Beweis.