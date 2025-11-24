Festliche Stimmung, kulinarische Highlights und gesellige Abende – auch kurzfristig gibt es noch Chancen auf einen besonderen Platz an den Feiertagen. Entdecken Sie, wo Sie Weihnachten und Silvester in der Region Gommern, Burg und Genthin genießen können.

Weinachtsessen und Silvesterparty: Hier bekommen Sie noch einen Platz im Restaurant

Jerichower Land - Die Feiertage nahen - eine Zeit, die viele Menschen für Treffen mit Familie und Freunden nutzen. Dabei soll es Essen und Trinken geben - aber wer kocht? Wer das jemanden Professionelles überlassen möchte, für den gibt es die gute Nachricht: In den Regionen Burg, Genthin und Gommern kann man noch einen Platz fürs Weihnachtsessen oder den Silvesterabend ergattern. Hier finden Sie, wo das noch geht.