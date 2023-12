Die Spendengala der 12. Klassen hat Tradition in den Berufsbildenden Schulen „Conrad Tack“. Auch dieses Jahr war sie ein voller Erfolg.

Zwölftklässler in Burg sammeln 1000 Euro fürs Tierheim

Die Spendengala an den Berufsbildenden Schulen "Conrad Tack" war ein voller Erfolg

Ein voller Erfolg war die Spendengala der Zwölftklässler des Beruflichen Gymnasiums in der Cafeteria der Berufsbildenden Schulen „Conrad Tack“. „Viele von uns haben in der Organisation sehr viele Aufgaben wahrgenommen“, sagte Lina Pilz. Unterstützung gab es auch von Lehrerseite, so von Wiebke Schwelgengräber und Sandra Lerche.

Tombola mit tollen Preisen

Und alles stand unter dem Motto des guten Zwecks, die Spenden kommen in diesem Jahr dem Tierheim zugute. „Da geht wirklich jeder Cent hin“, betonte die Zwölftklässlerin. „Die Wahl des Tierheims ist kein Zufall, dort ist es sehr voll, auch durch Tiere, die nach der Pandemie plötzlich als überflüssig angesehen wurden“, sagte Schulleiter Dr. Marco Dominé.

Gerüchteweise wurde extra seinetwegen eine vegane Sorte am Kuchenbuffet angeboten, das insgesamt sehr abwechslungsreich war. Es gab auch Waffeln und Crêpes. Genauso vielfältig war die Auswahl an heißen Getränken, die von Kaffee über Tee bis zu Kinderpunsch reichte. Lohnend war auch der Loskauf, zu den Hauptgewinnen gehörten wertvolle Gutscheine. Insgesamt kann sich das Tierheim über 1.000 Euro freuen.