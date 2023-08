Mehr Bäume sollen vom Erlös der Brennholzaktion in der Saalestadt angepflanzt werden. Bäume sind gut für das Klima in der Stadt. Im Sommer sorgen sie mit ihren Blättern für geringere Temperaturen und machen die Stadt so lebenswerter.

Calbe - Kaminofenbesitzer sollten sich den 23. September schon mal im Kalender vormerken. An diesem Tag gibt die Kommune erneut Brennholz an die Bürger ab.

Das kündigte Bürgermeister Sven Hause in der vergangenen Woche an. Schon einmal hatte die Kommune in der Vergangenheit den Bürgern fertiges Brennholz angeboten. Jeweils ein Schüttraummeter konnten die Bürger damals gegen eine Spende abholen. Die Aktion war so erfolgreich, dass die Stadt damals für den Spielplatz in der Grünen Lunge Bäume anschaffen konnte. Auch diesmal soll der Erlös in den Kauf von neuen Bäumen fließen, kündigte der Bürgermeister an.

Calbe soll grüner werden

Das Holz für die Aktion stammt dabei aus dem Stadtgebiet. Jährlich entfernen die Mitarbeiter des Bauhofes im Stadtgebiet Bäume. Das Holz wird dabei weiter bearbeitet und bis zum Brennholz zerkleinert. Damit kommen die kommunalen Bäume den Einwohnern mit der Aktion zugute. Daneben soll Calbe nach den Überlegungen im aktuellen Stadtentwicklungskonzept in der Zukunft noch grüner werden. Vor allem Bäume sind gut für das Mikroklima in den Städten. Mit ihren vielen Blättern sorgen sie nicht nur für viel Schatten. Über die Blätter verdunsten die Bäume auch Wasser, was dazu führt, dass sich die Luft in der Nähe etwas abkühlt. Dadurch können sich die Gebäude nicht so stark aufheizen, und es bleibt wohnlicher und angenehmer in der Stadt im Sommer, wenn es richtig heiß wird. Längst nicht nur Großstädte sind vom Klimawandel betroffen, der sich in der Zukunft vor allem mit heißeren und trockeneren Sommern bemerkbar machen soll, haben die Forscher in Modellen errechnet. Pflanzen können die Umweltbedingungen verbessern und die Kommunen auch lebenswerter für ihre Einwohner machen, heißt es aus der Forschung.