Wie der Spielplatz in Calbe von Brennholz profitiert

Was hat der Spielplatz in der Grünen Lunge Calbes mit dem Verkauf von Brennholz zu tun?

Calbe - In Gottesgnaden könnte es mehr Verkehr geben als sonst zwischen den Jahren. Die Stadt bietet nämlich Dienstag in der Zeit von 9 bis 14 Uhr den Einwohnern der Stadt einen Raummeter Brennholz gegen eine Spende an. Das teilte die Verwaltung kurz vor den Feiertagen mit. Und das Ganze hat noch einen nützlichen Nebeneffekt.