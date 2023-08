Großmühlingen - Bis in das Jahr 1829 reicht die Tradition des Pflaumenkuchenmarktes in Großmühlingen zurück. Was damals als jährlicher Vieh- und Krammarkt begann, ist mittlerweile ein großes Volksfest geworden, bei dem sich alles um das Steinobst in vielerlei Variationen dreht.

Der Markt hat sogar eigenem Countdown auf der Website, der die Zeit bis zum nächsten Pflaumenkuchenmarkt auf die Sekunde genau anzeigt. Dieser Countdown läuft bis zum 8. September, dann wird der 193. Pflaumenkuchenmarkt durch die Schausteller auf dem Marktplatz um 16 Uhr eröffnet. Um 18 Uhr wird auf dem Sportplatz ein Fußballspiel der Spielgemeinschaft Bördeland Alte Herren gegen den SV Germania Egeln/Westeregeln angepfiffen.

Zwei Stunden später startet der Fackelumzug mit dem Spielmannszug der Feuerwehr Biere an der Grundschule „Friedrich Loose“. Um 20.30 Uhr findet ein Höhenfeuerwerk auf dem Sportplatz statt, ehe der erste Festtag ab 21 Uhr bei der großen Zelt-Party mit der Band Tänzchentee einen krönenden Abschluss erlebt.

Der Kartenvorverkauf dazu und für das Abendprogramm am Sonnabend läuft vom 21. August bis zum 7. September. Diese können bei der Bäckerei Wegener in Großmühlingen und bei Frischmarkt Bethge in Kleinmühlingen und Eggersdorf erworben werden. Für Freitag kosten die Karten im Vorverkauf 12, für Sonnabend 8 Euro und an der Abendkasse 15 beziehungsweise 10 Euro.

Frühschoppen zum Auftakt

Der Sonnabend wird ab 10 Uhr mit dem Frühschoppen auf dem Festzelt eröffnet. Bei Schlachtplatten der Fleischerei Bernau sowie leckerem Pflaumenkuchen kann dabei Helga und Band gelauscht werden.

Für Kinder gibt es ebenfalls abwechslungsreiche Unterhaltung: Karussell, Schminken und Hüpfburg werden angeboten, zudem führt die Kita „Haus der kleinen Strolche“ um 15 Uhr und die Grundschule „Friedrich-Loose“ um 15.30 Uhr ein Programm auf dem Festzelt auf.

Den Höhepunkt der Festtage dürfte die Ballermann-Party mit DJ René werden, die am Sonnabend um 20 Uhr beginnt. Bei einem Wettbewerb um 21.30 Uhr werden dabei außerdem der Pflaumenkönig und die -königin ausgefochten.

Händlermeile lädt zum Trödeln

Der Sonntag startet ebenfalls mit einem Frühschoppen ab 10 Uhr, dieses Mal mit Saxofonist Rainer Schulz. Um 12 Uhr gibt es das große Erbsensuppe-Essen zur Stärkung, ehe um 14 Uhr „Glinde 7“ mit Irish Folk-Musik für beste Stimmung sorgt. Der Trödelmarkt ist am Sonntag in der Zeit von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Den Abschluss der Festtage bildet der Auftritt der „Güstener Schotten“ um 16.30 Uhr auf dem Festzelt.

Außerdem ist am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 15 Uhr wieder die Händlermeile zwischen dem Markt- und dem Festplatz aufgebaut, bei dem vielfältig eingekauft werden kann. Pflaumenkuchen und Kaffee sind im Festzelt und bei der Bäckerei Wegener erhältlich. Die Veranstalter, Schausteller, die Großmühlinger Vereine sowie die Gastronomen freuen sich auf zahlreiche Besucher.