Der Dauerfrost hat in Haldensleben vor allem der Magdeburger Straße zugesetzt.

Magdeburg - Der Dauerfrost der vergangenen Wochen setzt den Straßen stark zu. Das macht sich auch in Haldensleben bemerkbar. Besonders betroffen ist die Magdeburger Straße: Vor allem ab Höhe des Friedhofs stadteinwärts machen viele neue Schlaglöcher die Fahrbahn aktuell zur Huckelpiste.