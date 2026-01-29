weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  3. Straßenschäden in Haldensleben: Dauerfrost sorgt für Schlaglöcher: Magdeburger Straße wird zur Huckelpiste

Straßenschäden in Haldensleben Dauerfrost sorgt für Schlaglöcher: Magdeburger Straße wird zur Huckelpiste

Anhaltender Frost setzt den Straßen in Haldensleben massiv zu. Besonders die Magdeburger Straße ist aktuell von zahlreichen neuen Schlaglöchern betroffen.

Von Vivian Hömke Aktualisiert: 30.01.2026, 10:41
Der Dauerfrost hat in Haldensleben vor allem der Magdeburger Straße zugesetzt.
Der Dauerfrost hat in Haldensleben vor allem der Magdeburger Straße zugesetzt. Foto: Vivian Hömke

Magdeburg - Der Dauerfrost der vergangenen Wochen setzt den Straßen stark zu. Das macht sich auch in Haldensleben bemerkbar. Besonders betroffen ist die Magdeburger Straße: Vor allem ab Höhe des Friedhofs stadteinwärts machen viele neue Schlaglöcher die Fahrbahn aktuell zur Huckelpiste.