EIL
Straßenschäden in Haldensleben Dauerfrost sorgt für Schlaglöcher: Magdeburger Straße wird zur Huckelpiste
Anhaltender Frost setzt den Straßen in Haldensleben massiv zu. Besonders die Magdeburger Straße ist aktuell von zahlreichen neuen Schlaglöchern betroffen.
Aktualisiert: 30.01.2026, 10:41
Magdeburg - Der Dauerfrost der vergangenen Wochen setzt den Straßen stark zu. Das macht sich auch in Haldensleben bemerkbar. Besonders betroffen ist die Magdeburger Straße: Vor allem ab Höhe des Friedhofs stadteinwärts machen viele neue Schlaglöcher die Fahrbahn aktuell zur Huckelpiste.