Was hat es mit den geheimnisvollen Friseurfotos aus DDR-Zeiten auf sich? Eine Bilderreihe aus Wernigeröder Salons stellte das Stadtarchiv vor Rätsel. Dank zahlreicher Hinweise von Zeitzeugen und Angehörigen können nun einige Fragen geklärt werden – doch längst nicht alle Geheimnisse sind entschlüsselt.

Eine Sammlung von Friseur-Fotos aus DDR-Zeiten gab den Mitarbeitern des Wernigeröder Stadtarchivs Rätsel auf.

Wernigerode. - Sie wirken wie eine Zeitreise in Wernigerodes Friseursalons der 1970er Jahre: zweckmäßige Einrichtung, eckige Formen, runde Akzente. Die Friseurinnen tragen Kittelschürzen und stark toupierte Kurzhaarfrisuren. Lächelnd schneiden die ihren Kunden die Haare. Doch wer sind diese Frauen – und was hat es mit der Serie von Schwarz-Weiß-Fotos auf sich?