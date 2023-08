Die Besucherzahlen im Schwimmbad Heger bleiben in diesem Jahr hinter den Erwartungen zurück, weil sich der Sommer in einigen Wochen kühl und regnerisch zeigte. Das Freibad soll aber bis Ende September täglich offen bleiben.

Calbe - Als das Freibad Mitte Mai die Bürger zur Badesaison einlud, zeigte das Thermometer 16 Grad Celsius Außentemperatur und 20 Grad Celsius Wassertemperatur. Es sollten noch einige Sommertage folgen, an denen die Lufttemperatur weit hinter den Erwartungen blieb. Erst in den vergangenen Wochen gab es richtiges Badewetter mit viel Sonnenschein und Wärme.

Wie in der Vergangenheit, dürften die Besucherzahlen in diesem Jahr deutlich unter den Erwartungen bleiben. Die Hoffnungen liegen nun auf einem schönen Spätsommer mit vielen warmen und trockenen Tagen. Dann könnten sich vor allem an den Wochenenden noch viele Besucher in dem Freibad tummeln und die Freizeiteinrichtung genießen. Zahlen nennt Bürgermeister Sven Hause bislang nicht. „Bislang konnten zwar nicht ganz so viele Badegäste wie im letzten Jahr begrüßt werden, dennoch sind wir mit den bisherigen Besucherzahlen zufrieden. Eine detaillierte Auswertung erfolgt auch in diesem Jahr nach Abschluss der Saison und Schließung des Schwimmbads“, kündigte er auf Nachfrage an.

Verlängerung der Saison möglich

Das Freibad ist im Sommer vor allem für die Inhaber von Saisonkarten ein echter Besuchermagnet. Nicht wenige Besucher nutzen die Einrichtungen, um täglich ihre Runden im Becken zu schwimmen. Dabei stört einige auch ein kühlerer Tag nicht. Denn sie wissen, dass das Wasser warm bleibt und nicht so schnell abkühlt. Außerdem hat das moderne Freibad auf dem Dach eine Anlage, um das Wasser von der Sonne erwärmen zu lassen. Deshalb konnte das Freibad auch schon zu Beginn der Badesaison den Besuchern eine hohe Wassertemperatur anbieten. Noch bleibt bis Ende September Zeit, das Freibad zu nutzen. Vielleicht gibt es einen sonnigen und warmen Herbst. Dann könnte die Stadt das Freibad sogar noch länger geöffnet lassen. Das gab es in der Vergangenheit bereits schon. „Die Verlängerung der Badöffnung entscheiden wir, wie in jedem Jahr, operativ“, sagt der Bürgermeister.

Dabei hat er vor allem auch den Aufwand vor Augen, den die Kommune mit dem Bad betreibt. Erst vor Beginn dieser Badesaison hatte der Stadtrat die Eintrittspreise wegen der steigenden Kosten angehoben. Dabei decken die Eintrittspreise selbst in Jahren mit sehr guten Besucherzahlen nur einen Teil der anfallenden Kosten. Die Hauptlast trägt hier die Kommune.

Als Freizeiteinrichtung soll das Schwimmbad ein Anlaufpunkt für die Familien in der Stadt sein. Längst hat sich die Einrichtung weit über die Stadtgrenzen herumgesprochen und zieht auch immer wieder Familien aus den umliegenden Städten und Gemeinden an.