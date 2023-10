Eggersdorf - Die Errichtung der Tagespflege des Pflegedienstes Lebensgeister mit Verwaltung und Wohneinheiten in Eggersdorf steht kurz vor dem Abschluss. Oder mit sportlichen Worten gesehen: Die Bauarbeiten laufen jetzt auf der Zielgeraden, und eine Einweihung oder Zielankunft ist in diesem Jahr noch zu erwarten.

Der Start für das große Bauvorhaben erfolgte am 4. Juni 2021 und lief im vorgesehenen Zeitplan planmäßig ab. Sechs Wohnhäuser mit 32 abgeschlossenen Wohneinheiten sind bereits fertig und bezogen. Am letzten Bauabschnitt, dem Neubau der Tagespflege, laufen zurzeit noch die Innenarbeiten sowie erforderliche Pflasterarbeiten vor dem Gebäude. Die Gestaltung der parkähnlichen Außenanlage bildet dann den krönenden Abschluss des umfangreichen Vorhabens.

Hinter den beiden Bauherrinnen Ramona und Jana Babock und dem verantwortlichen Bauunternehmer Matthias Domke liegt eine Wegstrecke, die durch eine erfolgreiche und vorbildliche Zusammenarbeit gekennzeichnet ist. Widrige Umstände, wie die Corona-Pandemie, eine inflationäre Entwicklung und der Krieg in der Ukraine führten zu Materialengpässen, die mit steigenden Baukosten verbunden waren. Es trieb oft den Bauherrinnen und dem Bauunternehmer, der auch gleichzeitig als Bauleiter selbst mit Hand anlegte, Schweißperlen auf die Stirn.

Von all dem sind die neuen Mieter natürlich nicht betroffen. Sie verfolgten aufmerksam das Baugeschehen, lobten die fleißige Arbeit der Bauschaffenden und fühlen sich nach eigenen Aussagen recht wohl in ihrem Wohnpark. Da die Mehrheit von ihnen aus dem Umland zugezogen ist, soll jetzt etwas näher auf die Vorgeschichte ihres neuen Zuhauses eingegangen werden. Denn wo sie heute als Senioren ihren Lebensabend verbringen, verrichteten einst Landarbeiter ihren Arbeitstag.

Wie eine pompöse Stadtvilla

Ursprünglich stand auf dem Gelände des Wohnparks ein trutziger, bördetypischer Bauernhof, mit einem charakteristischen Torbogen und einer daneben befindlichen Mannspforte, einer Eingangstür, zum Hof. Das Wohnhaus des Hofes in der Tränkestraße 4 hatte das Aussehen einer pompösen Stadtvilla, wie es sich nur reiche Fabrikanten leisten konnten, passte aber so gar nicht in das Dorfbild. Ein Komplex von Scheunen und Stallungen gab dem Hof das typische Gepräge eines Vierseitenhofes, wie man ihn oft noch in den Bördedörfern sehen kann. Es war der zweite Bauernhof, den die Landwirtsfamilie Braune im Dorf errichtetet, unmittelbar neben ihrem ersten Hof in der Tränkestraße 6, dessen großes Wohnhaus heute noch steht und von Mietern bewohnt wird.

Eine alteingesessene Familie

Die Braunes waren eine alteingesessene Eggersdorfer Bauernfamilie. So wird in der Chronik des Dorfes von einem Johann Wilhelm Braune berichtet, der von 1849 bis 1860 Bürgermeister des Ortes war. Auch dessen Sohn Friedrich war im Dorf von 1903 bis 1909 Bürgermeister. Friedrich Braune (1853 - 1931) begann 1891 mit der Errichtung einer neuen großen Hofstelle in der Tränkestraße 4. Er war Aktionär und hat durch Aktiengeschäfte viel Vermögen erworben. Auch der 1857 begonnene Braunkohlenabbau am westlichen Dorfrand brachte ihm gute Einnahmen. Kohlentransporte mit seinen Pferdegespannen nach Salzelmen sowie der Verkauf von Land an die Königliche Braunkohlengrube bei Eggersdorf brachten ihm neben der Landwirtschaft noch zusätzliche Gewinne ein.

An der reich verzierten Backsteinfassade seines Hauses ließ Friedrich Braune noch seine Initialen, links den Buchstaben F und rechts den Buchstaben B , in einem Schmuckelement, anbringen. Beide Platten wurden, als es zum Abriss des Gebäudes kam, von den Mitgliedern des Heimatvereins gerettet und restauriert. Heute kann man sie in der Heimatstube noch in Augenschein nehmen.

Die erste LPG im Dorf

Sein jüngster Sohn Georg übernahm die Wirtschaft nach dem Tod seines Vaters und führte sie bis zu seinem Ableben 1944. Der Hof wurde dann von seiner Frau Johanna und dem Verwalter Erich Zeuchner weiter geführt. Sein einziger Sohn Hans war im Kriegseinsatz und kehrte erst 1948 aus der Gefangenschaft zurück. Gemeinsam bewirtschafte seine Mutter Johanna Braune dann mit Sohn und Schwiegertochter den Hof bis 1953. Der staatliche Druck hinsichtlich Sollabgaben war so hoch, dass sie sich außerstande sahen, die Wirtschaft weiterzuführen. Sie gaben den Hof auf. 1953 wurde daraufhin der Eggersdorfer Landarbeiter Georg Schmidt als Treuhänder für den Hof eingesetzt. Die neu gegründete Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (LPG) „Salzfeld“ wurde Nutzer und Mieter des Braunschen Hofes. Angemerkt sei, dass die Gründung der ersten LPG im Dorf auf dem Hof 1953 erfolgte.

Der junge Hans Braune musste daraufhin mit seiner Frau und Mutter anschließend in das Arbeiterhaus seiner Bauernwirtschaft in die O.d.F.-Straße 9 ziehen. Landarbeiterfamilien zogen jetzt in ihr schönes Wohnhaus an der Tränkestraße 4 ein. Die LPG nutzte die Stallungen und den Garten des Hofes für ihre Rinderaufzucht. Der Landwirtssohn Hans Braune fand keine Anstellung in der neu gegründeten Genossenschaft und arbeitete fortan beim Kohlehandel in Schönebeck bis zu seinem Ableben 1986.

Nach der Wende stellte die Witwe von Hans Braune gemeinsam mit ihren Söhnen Hans-Jürgen und Wolfgang Rückführungsansprüche an den Hof, die auch erfolgreich waren. Sie entschlossen sich auch bald, das 3000 Quadratmeter große Grundstück inklusive der Gebäude und Stallanlagen zu verkaufen. Ein Käufer fand sich aus den alten Bundesländern. Der hegte zwar Baupläne, die er nicht verwirklichte und zog auch nicht in sein neu erworbenes Anwesen. Er ließ keine Werterhaltungsarbeiten durchführen, und der Verfall der Gebäude nahm seinen Lauf. Mutwillige Zerstörungen und Vandalismus kamen in den Jahren noch hinzu. Eines der schönsten Eggersdorfer Bauernhäuser befand sich jetzt in einem erbärmlichen Zustand, zerfiel und verunzierte das Dorfbild an der Hauptverkehrsstraße des Ortes.

Nach den Jahren des Zerfalls hat sich dann der Sohn des neuen Besitzers nach dem Tod seines Vaters entschlossen, die Gebäude des Bauernhofes abzureißen, um das Grundstück als Bauland zu veräußern. Am 19. März 2014 erfolgten dann umfangreiche Abrissarbeiten. Und wieder vergingen einige Jahre, bis sich ein Käufer für das riesige mit Unkraut überwucherte Areal gefunden hat. Zähe Verhandlungen erfolgten nun mit dem neuen Eigentümer. Dank der Mithilfe des Gemeindebürgermeisters Bernd Nimmich und der Eggersdorfer Ortsbürgermeisterin Rosemarie Ziem war es dann für Ramona Babock und ihrer Tochter Jana möglich geworden, das Grundstück zu erwerben. Auch die finanziellen Voraussetzungen für ein geplantes Bauvorhaben wurden gemeistert.

Neue Pflege fast fertig

Beide führen die Pflegestation „Lebensgeister“ im Dorf und hegten damals die Absicht, eine eigene Pflegestation mit einem Wohnpark für Senioren zu bauen. Dieses Vorhaben wurde von allen Seiten begrüßt. Besonders die Dorfbewohner freuten sich über die verschwundene Dreckecke in der Dorfmitte und haben mit Freude die laufenden Bauarbeiten gern dafür in Kauf genommen. In wenigen Wochen werden Ramona und Jana Babock mit ihrem Team in die neuen Räumlichkeiten ziehen und auch mit diesen super Arbeitsbedingungen ihren Pflegebetrieb erfolgreich weiterführen.