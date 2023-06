Großmühlingen - Seit ihrer Uraufführung im Jahr 1791 begeistert Mozarts Oper „Die Zauberflöte“ die Welt mit ihrem wundervollen Charme und ihrer zeitlosen Musik. Die Mischung aus märchenhafter Handlung, packenden Emotionen und eingängigen Melodien hat das Stück zu einem wahren Klassiker gemacht, der bis heute auf den renommiertesten Opernbühnen weltweit aufgeführt wird.

In der Brüderwirtschaft in Großmühlingen wurde kürzlich genau diese außergewöhnliche Aufführung einmal anders geboten. Zuschauer des bemerkenswerten Ereignisses waren die begeisterten Schüler der Grundschule „Friedrich Loose“. Zu deren Überraschung bekamen diese nämlich Besuch aus weiter Ferne. Die renommierte Wiener Kinderoper gastierte bei den Schülern des Bördelands und präsentierte eine mitreißende Version von Mozarts Meisterwerk „Die Zauberflöte“. Als Besonderheit wurde die weltbekannte Oper dieses Mal nicht für, sondern mit den Kindern gespielt. Bei der ersten Begegnung mit den zwei Akteuren herrschte unter den jungen Zuschauern ungläubiges Staunen.

Ein genialer Schachzug

Die Frage lag förmlich in der Luft: Wie sollte eine Oper mit derart vielen Figuren von nur zwei Darstellern aufgeführt werden? Die Lösung erwies sich jedoch als genialer Schachzug der Kinderoper Wien.

Von der entführten Pamina über Sarastro und den tapferen Retter Tamino, bis hin zur geheimnisvollen Königin der Nacht, erhielt jeder junge Zuschauer seine eigene Rolle.

Die restlichen Mitglieder des Publikums schlüpften in die Rolle des Sklavenchors, der Feuersbrunst oder des Wassers. So hatte jeder Einzelne das Gefühl, aktiv am Geschehen teilzuhaben und tatsächlich mitzuspielen.

Sogar der Dirigent der Kinderoper Wien ließ sich an diesem Tag für dieses besondere Gastspiel in Großmühlingen aus dem Publikum entnehmen. Gemeinsam erschufen die Kinder, das Ensemble und der Dirigent ein harmonisches Zusammenspiel von Musik und schauspielerischer Darbietung.

Das Projekt verfolgte das Ziel, die jungen Teilnehmer mit viel Spaß und Freude an die klassische Musik heranzuführen. Es funktionierte perfekt, denn Langeweile und genervte Blicke waren während der Vorstellung nicht auszumachen. Stattdessen sei die Begeisterung förmlich greifbar gewesen, beschreibt Schulleiter Frank Schiwek.

Musikalische Bildung zugänglich machen

„Am Ende der beeindruckenden Vorstellung ernteten die beiden Wiener Akteure einen tosenden Applaus. Dieser zeigte ihnen deutlich, dass ihre sorgfältige Vorbereitung und harte Arbeit sich gelohnt hatte und den besten, erwarteten Erfolg erzielten“, berichtet Schiwek weiter.

Das Gastspiel der Kinderoper Wien war ein inspirierendes Projekt, das den jungen Teilnehmern eine spielerische Einführung in die Welt der klassischen Musik bot. Es begeisterte mit seiner innovativen und interaktiven Inszenierung von „Die Zauberflöte“ und bewies, wie wichtig es ist, kulturelle Veranstaltungen und musikalische Bildung für Kinder zugänglich zu machen.

Diese beeindruckende Aufführung hat den Charakter, viele weitere Kinder zu ermutigen, sich für die Welt der Oper zu begeistern und ihr eigenes musikalisches Potenzial zu entdecken.