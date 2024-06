Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Güterglück - Kennen Sie Franzl Lang? Er war ein deutscher Sänger, Jodler, Gitarrist. Als Jodelkönig aus Bayern hat er sich einen Namen gemacht. In seine Fußstapfen will nun ein junger Mann aus Lübs treten. Mica Reimann, elf Jahre alt. Mann muss nicht groß sein, aber eine gehörige Portion Selbstbewusstsein besitzen und mutig sein, vor die Leute zu treten. Für Mica kein Problem. Der Noch-Fünftklässler, der die Sekundarschule in Gommern besucht, stellte sich beim Dorffest in Güterglück am vergangenen Sonnabend vor.