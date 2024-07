Schon seit vielen Jahren veranstaltet die Sportjugend des Kreissportbundes ein Zeltlager für die Ferienkinder. Auch in diesem Jahr ein voller Erfolg.

39 Kinder haben in diesem Jahr am Zeltlager der Sportjugend teilgenommen und eine knappe Woche ihrer Ferien im Dedelebener Freibad verbracht.

Dedeleben. - Strahlender Sonnenschein, blauer Himmel und Temperaturen knapp unter 30 Grad: Die gefühlt einzigen Tage mit tatsächlichem Sommerwetter haben sich die Ferienkinder für ihr Zeltlager ausgesucht.

„Wir machen das immer in der ersten Ferienwoche und dieses Mal hatten wir damit wirklich Glück“, sagt Jürgen Pieper. Der inzwischen 78-jährige Halberstädter ist erneut Betreuer des von der Sportjugend des Kreissportbundes organisierten Ferienlagers (wir berichteten). „Seit acht Jahren machen wir das hier im Dedelebener Freibad, weil die Bedingungen einfach ideal sind. Es gibt einen Rettungsschwimmer, eine Kantine, ausreichend Sanitäranlagen und zahlreiche Sportmöglichkeiten“, erklärt er.

Der Kontakt sei damals über den Fußball gekommen. „Wir haben immer mal wieder gegen die alten Herren von Empor Dedeleben gespielt und irgendwann kamen wir dann auf das Thema, weil wir nach etwas Neuem für das Zeltlager gesucht hatten“, erklärt Pieper. Schnell sei man sich einig geworden – und habe diese Lösung seitdem beibehalten.

Ein Dank gehe neben Sportverein und Bad auch an das Halber-städter Aus- und Weiterbildungszentrum, dessen Mitarbeiter Tische und Bänke gestellt und transportiert hätten, sowie an das Team vom örtlichen Supermarkt, das mit einer Spende die Essensversorgung unterstützt habe.

39 Kinder seien dieses Mal dabei, berichtet der rüstige Senior. Die Kids seien zwischen acht und 13 Jahren und kämen aus der ganzen Region: aus Halberstadt und Wernigerode, inklusive Ortsteilen, aus Wegeleben, Deesdorf und Harsleben und sogar aus Gröningen.

Eine knappe Woche haben diese nun also ihr Lager im wahrsten Sinne des Wortes im Freibad aufgeschlagen und verbringen hier ein paar schöne Tage. „Der Tag beginnt eigentlich immer mit ein bisschen Sport“, berichtet Pieper, der von vier Helfern (seiner Tochter, seinem Enkel, seinem Schwager und einem Freund des Enkels) unterstützt wird. „Wir spielen Fußball oder Volleyball oder sowas.“ Die meisten Kinder kämen aber vor allem wegen des Badens, das stets hoch im Kurs stehe. „Aber auch andere Sport- und auch Gesellschaftsspiele machen wir viel“, so Pieper. Außerdem können die Kinder auch in diesem Jahr wieder sowohl Seepferdchen als auch die verschiedenen Schwimmstufen absolvieren.

Verpflegung sei natürlich ebenfalls wichtig. „Auch hier gucken wir, dass wir ein bisschen Abwechslung reinbekommen“, sagt er. „Mal grillen wir, mal gibt es Pizza – da schauen wir auch ein wenig, was die Kinder so wollen.“

Wie gut das Konzept ankommt, zeigt die Tatsache, dass von den 39 Teilnehmern nur acht Kinder zum ersten Mal dabei sind – der Rest sind alles „Wiederholungstäter“. „Den Kindern macht das hier immer großen Spaß“, weiß Pieper aus Erfahrung. „Und auch viele Eltern haben schon nachgefragt, ob wir das nächstes Jahr wieder machen.“

Doch das könnte problematisch werden, denn für Jürgen Pieper wird dieses Zeltlager das letzte gewesen sein. Schon seit geraumer Zeit versucht er, sich zurückziehen und die Zügel abzugeben – aber es finde sich keiner. „Ich würde ja gern noch weitermachen, aber gesundheitlich ist das nicht mehr möglich“, so der knapp 80-Jährige. „Mir macht das großen Spaß, die Kinder sind toll und wir haben auch dieses Mal wieder eine Bombentruppe – aber es geht einfach nicht mehr.“ Bleibt also – für die Kinder – zu hoffen, dass sich ein Nachfolger findet ...