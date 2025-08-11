Der Start in das neue Schuljahr 2025/2026 ist für die Fünftklässler am Roland-Gymnasium in Burg mit den ersten Schritten an ihrer neuen Schule verbunden. Mit über 800 Schülern ist das Burger Gymnasium das größte im Landkreis.

Zweite Einschulung für Fünftklässler: Neuzugänge werden am Roland-Gymnasium in Burg mit Dino begrüßt

Schüler der sechsten Klassenstufe begrüßen die Jungen und Mädchen, die nun am Roland-Gymnasium in Burg die fünfte Klasse besuchen werden.

Burg - Ihre zweite Einschulung haben die neuen Fünftklässler am Burger Roland-Gymnasium erlebt. Mit dem Schulstart unternehmen sie nun die ersten Schritte in ihrer neuen Einrichtung.

134 Jungen und Mädchen haben sich entschieden, nach ihrer Grundschulzeit das Gymnasium zu besuchen. „Somit erleben sie eine zweite Einschulung“, so Direktor Thomas Dreher.

Das Roland-Gymnasium in Burg ist das größte Gymnasium im Jerichower Land

Mit insgesamt 859 Schülern ist das Burger Haus das größte Gymnasium im Jerichower Land. 69 Lehrkräfte sind hier beschäftigt. Es werde Zeit, dass mit den Fünftklässlern wieder neues Leben in die Schule einziehe, begrüßt Thomas Dreher die Neuzugänge in der Aula.

Schüler der Klasse 6.5 begrüßen die Fünftklässler am Roland-Gymnasium in Burg mit einem Programm. Foto: Marco Papritz

Sechstklässler heißen sie mit Programm und Präsenten willkommen. In acht Jahren sollen sie an gleicher Stelle die Reifezeugnisse entgegennehmen - so wie in diesem Jahr die Abiturienten.

Während der begrüßung der neuen Fünftklässler am Roland-Gymnasium in Burg gibt es unterhaltsame Einlagen - auch mit einem Dino. Foto: Marco Papritz

In den nächsten Tagen werden sich die neuen Schüler mit dem traditionsreichen Schulhaus vertraut machen und Lehrer und Mitschüler kennenlernen.

Ein Hoch auf Euch und Euren Mut - Ihr seid jetzt hier und das ist gut“, stimmen Schüler der Klasse 6.5 mit einer eigenen Version von „Ein Hoch auf uns“ von Andreas Bourani sie auf das Schulleben am Rolandgymnasium ein.