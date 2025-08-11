weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Rettungshubschrauber im Harz im Einsatz: Schwerer Unfall bei Wernigerode: Polizei ermittelt nach Motorrad-Kollision

Zwischen Wernigerode und Drei Annen Hohne landet ein Rettungshubschrauber nach einem schweren Motorradunfall. Die Polizei ermittelt gegen einen Autofahrer – ein Zeuge erhebt schwere Vorwürfe.

Von Holger Manigk Aktualisiert: 11.08.2025, 11:24
Dieses Motorrad war nach einem schweren Unfall auf der Landesstraße 100 bei Wernigerode nicht mehr fahrbereit.
Dieses Motorrad war nach einem schweren Unfall auf der Landesstraße 100 bei Wernigerode nicht mehr fahrbereit. Foto: Polizeirevier Harz

Wernigerode/Drei Annen Hohne. - Ein Rettungshubschrauber hat einen schwer verletzten Motorradfahrer von der Landesstraße 100 abtransportiert. Nach dem Unfall, in den der 45-Jährige zwischen Wernigerode und Drei Annen Hohne verwickelt wurde, ermittelt die Polizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen einen Autofahrer.