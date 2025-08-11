Zwischen Wernigerode und Drei Annen Hohne landet ein Rettungshubschrauber nach einem schweren Motorradunfall. Die Polizei ermittelt gegen einen Autofahrer – ein Zeuge erhebt schwere Vorwürfe.

Dieses Motorrad war nach einem schweren Unfall auf der Landesstraße 100 bei Wernigerode nicht mehr fahrbereit.

Wernigerode/Drei Annen Hohne. - Ein Rettungshubschrauber hat einen schwer verletzten Motorradfahrer von der Landesstraße 100 abtransportiert. Nach dem Unfall, in den der 45-Jährige zwischen Wernigerode und Drei Annen Hohne verwickelt wurde, ermittelt die Polizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen einen Autofahrer.