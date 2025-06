Der MGV Lindstedt ist der älteste Chor in der Altmark. Der stolze Geburtstag wird am kommenden Sonnabend mit einem Sängerfest auf dem Gutshof gefeiert.

Lindstedt - 190 Jahre Männergesangverein Lindstedt – dieses stolze Jubiläum wird am kommenden Sonnabend, 21. Juni, mit einem Sängerfest gefeiert. Eingeladen haben sich die Lindstedter Sänger neun Chöre, die gemeinsam mit dem Geburtstagskind das Programm gestalten werden. Los geht es um 13 Uhr auf dem Lindstedter Gutshof.

Mit Sicherheit wird dann auch das Lied der Lindstedter Sänger erklingen, unter anderem mit diesen Zeilen im Refrain: „Wir sind die Lindstedter Sänger, voller Witz und Humor“ – nicht zuletzt um zu beweisen, dass auch ein 190 Jahre alter Chor durchaus noch kraftvoll und fröhlich singen kann.

Mit dem Gründungsdatum 1835 ist der Lindstedter Männergesangverein (MGV) der älteste Chor in der Altmark und der zweitälteste in Sachsen-Anhalt. Damals, vor 175 Jahren, war der Lindstedter Sängerbund einer von vielen, die in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts aus der Taufe gehoben wurden, heißt es in einer Chronik des MGV, die anlässlich des 150-jährigen Bestehens im Jahre 1985 herausgegeben wurde. Die Chorgründungen damals gingen auf die Berliner Liedertafel- und Singakademiebewegung zurück, initiiert von den Komponisten Carl Friedrich Zelter und Felix Mendelssohn-Bartholdy. Seit vielen Jahren – und auch heute noch – werden Chöre zum 100-jährigen Gründungsjubiläum mit der sogenannten Zelter-Plakette geehrt. Der Lindstedter Chor erhielt die Zelter-Plakette im Jahre 1935.

190 Jahre MGV Lindstedt, eine Zeit, die auch die Sänger im Laufe der knapp zwei Jahrhunderte prägten: Kriege, Hungersnöte, wirtschaftliche und politische Ereignisse.

Kriege überstanden

1835 gehörten zum Chor 22 Sänger. Mit Beginn des Ersten Weltkrieges mussten die Übungsabende eingestellt werden. In diesem Krieg sowie im Zweiten Weltkrieg ließen auch Lindstedter Sänger ihr Leben. 1919/1920 wurde der Chorbetrieb unter der Leitung von August Grenzdörffer wieder aufgenommen. 1928 übernahm dann Ernst Müller die Dirigentschaft. Unter seiner Leitung entwickelte sich der Chor laut Chronik zu einem der besten ländlichen Klangkörper in der Altmark. 1935 wurde dann das 100-jährige Bestehen des Chores gefeiert. Und wieder war es ein Krieg – der Zweite Weltkrieg – der das fröhliche Sangesleben unterbrach. Im Winter 1946/47 fanden sich langjährige Chormitglieder, die sich um eine Wiederbelebung der Sangeskultur in Lindstedt verdient machten.

Am 1. Dezember 1949 wurde der Männerchor von der Volksbühne der Landesleitung Sachsen-Anhalt unter dem Namen „Volkskunst-Männerchor-Lindstedt“ als Mitglied der Volksbühne zugelassen. 1950 übernahm Hermann Müller den Taktstock, 1970 folgte Rainer Bernd. Damals gehörten zum Chor 33 Sänger. Von 1976 bis 1985 hatte Hans Eggert, der vor kurzem verstorbene langjährige künstlerische Leiter des Gardelegener Männerchores Eintracht, zusätzlich diese Funktion für Lindstedt inne. Von 1985 bis 1998 war es der Gymnasiallehrer Peter Buch.

1998 übernahm Wolfgang Preiß aus Meßdorf die künstlerische Leitung – in Personalunion als Leiter unter anderem der Brunauer Folkloregruppe, des MGV Jeetze und des gemischten Chores Berkau-Bismark. Die Chöre sind seitdem in der Altmark auch als Preiß-Chöre ein Begriff, denn viele öffentliche Auftritte meistern die Sänger seit Jahren gemeinsam.

In der Dorfchronik Lindstedt von 1956 heißt es: „Im Jahre 1910 beging der MGV sein 75-jähriges Bestehen. Zu der Zeit galt der Chor zu den besten der Altmark, so wurden ein großes Sängerfest veranstaltet, zu dem 200 Sänger aus der näheren und weiteren Umgebung erschienen.“ Gefeiert wurde damals im Gutspark.

Wettstreit mit 200 Sängern

Der 190. Geburtstag des Chores wird auf dem Gutshof gefeiert. Neben den Auftritten der Gastchöre und des Gastgeberchores, der gemeinsam mit dem MGV Berge auftreten wird, sorgt dann auch die Bismarker Blaskapelle für Stimmung. Zum Programm gehören unter anderem Kutschfahrten. Für die jüngsten Besucher wird eine Bastelstraße und eine Schminkstation aufgebaut sein. Es gibt Deftiges vom Grill und Erbsensuppe. Am Nachmittag wird dann auch das Kuchenbüfett reich gedeckt sein. Dafür sorgen die Sängerfrauen. Der Eintritt ist frei.

Der MGV Lindstedt unter dem Vorsitz von Bernd Richter hat aktuell 16 Mitglieder. Geprobt wird jeden Donnerstag abwechselnd mit dem MGV Berge in Berge und im Lindstedter Dorfgemeinschaftshaus. Neue Sänger sind jederzeit willkommen.