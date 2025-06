Sechs Kinder- und sieben Jugendfeuerwehren gibt es in den Ortswehren der Gemeinde Huy. Sie alle haben sich dieser Tage zum gemeinsamen Zeltlager in Schlanstedt getroffen.

Schlanstedt/Gemeinde Huy. - Zum vierten Mal fand dieser Tage das Zeltlager der Kinder- und Jugendfeuerwehren der Gemeinde Huy statt, dieses Mal auf dem Gelände des Heimatvereins Schlanstedt. Jugendwart Volker Leimberg hatte eingeladen - und rund 100 Kinder und Jugendliche folgten mit ihren Betreuern der Einladung. „Das ist immer wieder ein Highlight für unseren Nachwuchs - und wurde bereits sehnsüchtig erwartet“, so Leimberg.

Los ging es am Freitag mit dem Aufbau und Bezug der Zelte. „Nach dem Grillen konnten sich die Kinder wie jedes Jahr beim Spielen und Toben beschnuppern“, erläutert der Jugendwart den Ablauf. „Gegen 21.30 Uhr begann dann die Nachtwanderung durch Schlanstedt, die von den Nachtwächtern Peppi und André vom Heimatverein durchgeführt wurde. Nach etwa anderthalb Stunden geschichtlicher Führung mit Laternen- und Knicklichtern wurde das Camp wieder erreicht - und alle Kinder fielen todmüde ins Bett.“

Samstagmorgen um 9 Uhr ging es mit dem Orientierungsmarsch in und um Schlanstedt weiter, bei dem an verschiedenen Stationen ganz unterschiedliche Aufgaben erledigt werden mussten. „Highlights waren die Station des Schützenvereins mit Pusterohrschießen und die der Feldbahner, wo man ein Gleisfahrrad bewegen musste“, berichtet Leimberg weiter. Nach gemeinsamem Mittag zurück im Camp - traditionell Pizza - wurden alle Kids nach Eilenstedt in die Badeanstalt gefahren, wo sie sich abkühlen konnten. Der Tag klang mit gemeinsamem Abendessen - Nudeln mit Tomatensoße - und Lagerdisco aus.

„Sonntag war wie immer nach dem Frühstück der Rückbau der Zelte und das Verstauen der Sachen angesagt“, so der Lagerleiter. „Der nächste und wichtigste Tagespunkt war die Siegerehrung der Orimärsche, also der Orientierungsmärsche. Die Spannung war bei den Kindern und den Betreuern kaum auszuhalten.“

Bei den Jugendfeuerwehren gewannen die Aderstedter. Foto: Volker Leimberg

Beim Orientierungsmarsch galt es, Aufgaben an verschiedenen Stationen, wie hier bei den Feldbahnern, zu bewältigen. Foto: Volker Leimberg

Auch der Umgang mit der Handspritze wurde beim Orientierungsmarsch getestet. Foto: Volker Leimberg

Bei der Kinderfeuerwehr holten sich die Badersleber den Sieg, vor Pabstorf und Dingelstedt. Bei der Jugend gewannen die Aderstedter vor Dingelstedt und Schlanstedt.

Nach einem großen Dankeschön an alle Unterstützer und Helfer ging es für alle - ausgestattet mit einer Erinnerungsmedaille - glücklich nach Hause.