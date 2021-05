21600 Euro Schaden: 432 leere Bierfässer in Gardelegen geklaut

In Gardelegen wurden 432 leere Bierfässer gestohlen.

Gardelegen - Leere Bierfässer, und zwar 432 Stück, sind vom Vertriebsgelände eines Getränkehandels An der Breiten Gehre in Gardelegen entwendet worden. Das teilte die Polizei in ihrem Bericht gestern mit. Die Tatzeit wird zwischen Sonnabend, 19 Uhr, und Sonntag, 11.46 Uhr, eingegrenzt. Bei den gestohlenen Behältnissen für den Gerstensaft handelt sich um 50-Liter- und um 30-Liter-Fässer. Der dadurch entstandene Sachschaden wird mit 21 600 Euro beziffert. Wer Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Diebesgutes machen kann, sollte sich im Revierkommissariat Gardelegen unter der Rufnummer 03907/72 40 melden.